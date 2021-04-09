В Крыму за сутки 89 случаев коронавируса

Распространение инфекции усилилось Фото: "КП" Архив

В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 89 случаев коронавирусной инфекции. В том числе 6 - с бессимптомным течением заболевания.

- Из общего количества заболевших 63 выявлены при обращении за медицинской помощью, 26 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Лаборатории провели анализ проб на коронавирус 3042 человек.

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