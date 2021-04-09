Крымчанам снова начислят пеню за неуплату взносов на капремонт

Крымчанам придется гасить долг за неуплату капремонта. Фото: Paolinio с сайта Pixabay

В Крыму возобновляют пеню за неуплату взносов на капремонт. На этой неделе некоторые уже смогут увидеть в своих почтовых ящиках счета с приличной суммой долга, ведь цифры суммируют даже за период пандемии, сообщил директор АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым» Анатолий Петров.

- Мы во время карантина пошли людям на встречу, пеня не начислялась долгое время. Но это не значит, что мы ее отменили вовсе. Теперь пеня восстанавливается за весь период, квитанции начнут приходить на днях. Мы будем суммировать даже те счета, которые были не оплачены в период пандемии. Простить долг никак не можем, - разъяснил Петров, пишет Крымское информационное агентство.

Напомним, правительство РФ в начале апреля 2020 года решило не отключать коммунальные услуги за неуплату долгов до конца года. Это касалось и пени и за просрочку взносов за капремонт.

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