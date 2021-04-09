Движение по трассе «Таврида» в Севастополь возобновиться в полдень

Трассу расчищают от грунта вторые сутки. Фото: АО ВАД

Движение по трассе «Таврида» и Президентской дороге в Севастополь возобновиться в полдень. Об этом сообщил пресс-секретарь АО ВАД Григорий Назаров.

- Идут работы по ликвидации последней земляной полки, нависающей над дорогой и угрожающей безопасности дорожного движения, - уточнил он. - В районе 12:00 - 12:30 участок будет открыт для проезда, однако вывоз грунта будет продолжаться.

До тех пор, пока весь грунт не вывезут, движение автомобилей в месте оползня будет идти по одной полосе в каждом направлении.

Напомним, расчистка участка Президентской дороги началась утром 8 апреля. В районе поворота на Первомайский полигон ТБО на трассу сошел оползень. Движение транспорта на участке трассы «Таврида» от развязки к селу Верхнесадовое до поворота на улицу Чернореченская было перекрыто. Причиной обвала в правительстве Севастополя считают затяжные дожди.

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