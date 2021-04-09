В Симферополе 10 апреля частично перекроют улицу Киевская

Фото: Архив "КП"

В Симферополе на улице Киевская (участок от Толстого до площади Куйбышева) будет на несколько суток ограничено движение транспорта из-за укладки асфальта.

Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, движение будет перекрыто с 6.00 10 апреля до 7.00 12 апреля.

- Движение автобусов муниципальных автобусных маршрутов №1 А-Б, №6, №12 Б, №22, № 27, №49, №55, №64, №65, №82, №95, будет осуществляться по улице Гагарина, бульвару Ленина. Движение троллейбусов по муниципальным троллейбусным маршрутам будет осуществляться: №6 - до площади Советской, №16 - по улице Гагарина, бульвару Ленина, - уточнили в мэрии города.

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