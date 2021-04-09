В канун 60-летия полета Гагарина пройдет первый всероссийский Космический диктант

К первому полету человека в Космос приурочен первый Космический диктант

В канун 60-летия первого полета человека в Космос пройдет первый всероссийский Космический диктант. Он стартует 11 апреля в 10.00 на разных площадках — в Звездном городке, Центре управления полетами, космодромах, планетариях, кванториумах и специализированных школах, пишет Крымская газета.

Центральной площадкой диктанта станет центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Вопросы диктанта озвучат космонавты МКС, артисты, сыгравшие покорителей космического пространства, руководители Роскосмоса. Трансляция онлайн будет идти в группе «Космос» ВКонтакте, на сайте центра «Космонавтика и авиация» и на сайте ВДНХ. Любой желающий сможет испытать себя и проверить свои знания по космической тематике. Победители получат подписку на VK Combo на полгода, а также ценные призы и возможность лично посетить одно из предприятий госкорпорации «Роскосмос».

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