Власти Крыма не ждут повторения ситуации с дефицитом воды после выполнения планов правительства РФ

Так выглядело симферопольское водохранилище в сентябре 2020 года, когда в городе ввели графики подачи воды Фото: Надежда ДАЦЮК

В Крыму не повторится ситуация с дефицитом воды после реализации плана правительства РФ. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров Крыма Светлана Маслова в эфире телеканала «Крым 24».

- Эти мероприятия не дадут допустить той ситуации, когда мы будем говорить, что вода будет по графику три часа. Может быть, определенные ограничения с погодными условиями могут быть. Но тот вариант, который развивался с 2020 года и сейчас, - он самый жесткий, - заявила Маслова.

По данным госпредприятия «Вода Крыма», сейчас Симферополь и Симферопольский район в сутки получают больше 120 тысяч кубов воды. При этом около 90 тысяч кубов подается из подземных источников. Скоро добычу воды из артезианских скважин увеличат до 110 тысяч кубов.

Начальник управления инженерной инфраструктуры регионального госучреждения «Инвестстрой» Евгений Лукушкин напомнил, что 18 марта был запущен Бештерек-Зуйский водовод. Однако полностью стройка завершится летом этого года. Тогда город будет получать 22 тысячи кубов воды.

Напомним, что в Симферополе и пригороде в конце августа 2020 года были введены графики подачи воды из-за обмеления водохранилищ. Вода подается только несколько часов утром и вечером. Ограничения также коснулись Алушты, Ялты и Евпатории.

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