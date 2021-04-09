Житель Судака торговал водой из-под крана вместо природной

Воду правонарушитель брал из централизованной системы городского водоснабжения
Фото: Елизавета КВАЧКОВА
Предприниматель из Судака брал воду из системы городского водоснабжения, очищал ее, разливал по бутылкам и продавал горожанам под видом родниковой.
На этикетке было указано, что вода – природная питьевая, об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.
- Помимо этого, предпринимательская деятельность осуществлялась с многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства, – говорится в сообщении.
Против предпринимателя возбуждено несколько дел об административных нарушениях. В качестве наказания мужчине придется заплатить штраф в 32 тысячи рублей.
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