«Дети так пытаются прославиться»: Эксперт о драке подростков в колледже Бахчисарая

Зампредседателя Общественной палаты РК не исключает, что девушек, которые напали на свою сокурсницу, отчислят из училища. Фото: crimea24.tv

В Крыму продолжают обсуждать громкую тему - избиение девочки-подростка ее же сокурсницами. Это произошло 7 апреля в колледже строительства, архитектуры и дизайна Бахчисарая. По мнению заместителя председателя Общественной палаты РК Александра Форманчука, таким образом молодежь пытается прославиться через соцсети.

- Когда молодые девушки выясняют свои отношения таким образом, да еще и выкладывают это в соцсети, то ничего кроме омерзения такой поступок у нормальных людей вызвать не может. Меня пугает то, как молодые люди пытаются повысить свой социальный статус и привлечь к себе внимание широкой аудитории. Такая молодежь должна понимать, что возбуждает к себе негативный интерес со стороны общества. А это даст серьезную порцию общественного порицания, - рассказал Форманчук «Комсомолке».

По его мнению, такие девушки не всегда ответственно относятся к своему же имиджу и статусу студента колледжа.

- А образовательное учреждение ведь с хорошими традициями, входит в состав КФУ им. Вернадского. Подобные поступки учащихся вызывают досаду у руководства колледжа и университета. Мне кажется, что это такая «раковая опухоль», с которой нужно бороться методом общественного осуждения. Я не удивлюсь, если руководство университета, разобравшись в истоках этого конфликта, примет достаточно жесткие меры, вплоть до отчисления, - отметил зампредседателя Общественной палаты.

Он добавил, что если девушки будут отчислены - это станет для них не просто наказанием, а уроком на всю оставшуюся жизнь. Форманчук призвал молодых людей хорошо думать, прежде чем пытаться прославить себя через соцсети. Лучше заниматься общественно-значимым делом и волонтерским движением.

Напомним, 7 апреля в колледже Бахчисарая на большой перемене девочки-подростки избили свою одногруппницу. Юноши в этот момент снимали происходящее на камеру телефона, запись опубликовали в соцсетях. Родители пострадавший написали заявление в полицию. По данному факту сотрудники Следкома сейчас проводят проверку.

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