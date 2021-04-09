Крымские коммунисты предлагают переходить к прямым выборам глав муниципалитетов незамедлительно

Фото: Сергей Богатыренко/Личный архив

Крымские коммунисты предлагают переходить к прямым выборам глав муниципалитетов, не дожидаясь 2024 года. В противном случае кадровая чехарда в муниципалитетах продолжится.

- Предложение главы республики о прямых выборах глав администраций абсолютно правильный, но несколько запоздалый шаг, - отметил КП-Крым лидер крымских коммунистов и глава фракции КПРФ в Госсовете РК Сергей Богатыренко. - Если бы глав администраций избирали напрямую сразу, можно было избежать кадровой чехарды и скандалов, которые мы периодически наблюдаем. И тот конкурс, который сейчас проходил на пост главы Симферополя, при открытом голосовании давал высокий шанс победы нашему кандидату Евгении Дементьевой. Пока же конкурс — это ширма для прямых назначений. Ничто не мешает руководству Крыма принять решение о прямых выборах уже сейчас.

Напомним, накануне глава Крыма Сергей Аксенов высказался за прямые выборы глав муниципальных администраций с 2024 года.

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