Путин предложил экс-губернатору Севастополя возглавить Северную Осетию

Владимир Путин сделал официальное предложение своему полномочному представителю в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло занять пост главы Северной Осетии.

- Я никогда не терял, как и все мы, связь со своей малой родиной, поэтому знаю обстановку в республике, знаю ее состояние, знаю потенциал, который есть, – сказал Сергей Меняйло.

Президент также отметил, что Республика Северной Осетии для чиновника не чужая.

Напомним, что в 2014 году Сергей Меняйло занимал пост губернатора Севастополя, с которого ушел в отставку по собственному желанию спустя два года.