В Крыму не потеплеет на этих выходных

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На полуострове ожидается ветер и прохлада в субботу, в воскресенье пойдет дождь. Об этом сообщают синоптики Крымского гидрометцентра.

- В субботу, 10 апреля, в Крыму ожидается сухая, прохладная, ветреная погода. Днем воздух прогреется до 8-13 градусов тепла, ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на побережье до 6 градусов тепла. В воскресенье в южных, центральных и восточных районах ожидаются небольшие и умеренные дожди. Днем и ночью уже теплее: днем 10-15 градусов, ночью 1-6 градусов тепла, - сообщили в региональном гидрометцентре.

По словам метеорологов, следующая неделя также будет дождливой. Ожидается сильный ветер и переменчивые дожди. Температура воздуха будут варьироваться от 10-15 градусов тепла, минимальная - в районе 4-9 градусов.

Сегодня температура на полуострове - до 11 градусов тепла. Дует северо-западный ветер 8-13, иногда до 17 метров в секунду.

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