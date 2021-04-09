Психолог объяснила жестокое поведение подростков, избивших сокурсницу в Бахчисарае

Студентки побили толпой побили девушку в бахчисарайском колледже. Фото: скриншот из видео

В Бахчисарае 7 апреля произошел вопиющий индент - студентки местного колледжа решили разобраться с непонравившейся им девочкой и избивали ее поочередно на перемене. В этот момент воспитанники того же учебного заведения снимали происходящее на камеру телефона. В итоге пострадавшая получила моральный удар и физические ссадины. Родители девочки подали заявление в полицию. По делу ведется следственная проверка.

Психолог Из Симферополя Татьяна Макарова объяснила КП-Крым, с чем может быть связано подобное поведение тинейджеров.

- Ребята взрослеют и только проходят путь, в ходе которого формируется система ценностей. Они в таком возрасте экспериментируют и нащупывают, что можно, а что нельзя. Такие прецеденты происходят только в том случае, если с подростками не ведутся профилактические беседы в школе и разговоры в семье. Модель поведения они формируют самостоятельно и часто неправильно, - объяснила эксперт.

Психолог добавила, что виноваты в ситуации взрослые - как родители, так и преподаватели.

- В наше время школа уже только образовывает, но не воспитывает, не проводит групповые занятия с психологами, которые должны показывать подростку, что недопустимо. Дети начинают тянуть недостающую информацию из интернета, СМИ и телевиденья. А также опираются на опыт американских тинейджеров, где так называемый «буллинг» (прим.ред. - травля) в норме, - рассказала Макарова.

Специалист заключила, что дети, оказавшиеся в подобной ситуации, не должны молчать, нужно сразу обо всем говорить взрослым.

- Пострадавшую девочку, которая чувствует себя оскорбленной и подавленной, нужно только поддержать. Этот тыл должны ей дать родители. Не стоит паниковать и устраивать истерику, это только углубит травму. Любой ребенок должен доверять взрослым и приходить к ним с любой ситуацией, - заявила Татьяна Макарова.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50