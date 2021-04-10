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Общество10 апреля 2021 7:08

Погода в Крыму на 10 апреля: без осадков и тепло до +13

На полуострове переменная облачность
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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В Симферополе температура воздуха днем до +10°.

В Симферополе температура воздуха днем до +10°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 апреля на Крымском полуострове пройдет без природных катаклизмов.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Днем до +13°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-восточный до 15 м/с. Днем тепло до +12°.

Вода в Черном море + 7°...10°.

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Погода в Крыму