Погода в Крыму на 10 апреля: без осадков и тепло до +13

В Симферополе температура воздуха днем до +10°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 апреля на Крымском полуострове пройдет без природных катаклизмов.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Днем до +13°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-восточный до 15 м/с. Днем тепло до +12°.

Вода в Черном море + 7°...10°.

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