Часть Симферополя и Севастополя 10 апреля останется без электричества

Свет пропадет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 апреля в отдельных районах Симферополя и Севастополя днем пропадет свет. Перебои с подачей электротока произойдут из-за ремонтных работ, которые ведут энергетики полуострова.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Серова, 4/7-16 (чет);

ул. Александра Невского (Розы Люксембург), 2/1-6 (чет);

ул. Ушинского, 2;

ул. Пушкина, 1, 1/2, 3, 2, 4, 8, 2/2, 2/6, 4/7

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Дзержинец», «Рябина», «Дорожник», «Снежинка», «Домостроитель», «Шинник», «Молочник», «Энтузиаст», «Механизатор», «Консервщик», «Монтажник», «Строитель», «Мечта», «Мотор», «Уют», «Уют 1», «Здоровье», «Восход», «Ударник», «Лаванда»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

Штурмовое: ул. Героев Революции, 28,5-а,17-А,3,7-21; ул. Коминтерна, 2-10,18,1-23; туп. Ноябрьский, 4,3-9; туп. Поворотный, 4-а,30-а,32-а,6,10-26,26-34,42,23-б,1-7; ул. Спокойная, 6; пер. Коминтерна, 1-11; ул. Придорожная, 40; ул. Комиссара Морозова, 16,5; ул. Ноябрьская, 1-29; ул. Героев Революции, 23-25,33

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