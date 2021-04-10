Часть Симферополя и Севастополя 10 апреля останется без электричества

Свет пропадет в дневное время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
10 апреля в отдельных районах Симферополя и Севастополя днем пропадет свет. Перебои с подачей электротока произойдут из-за ремонтных работ, которые ведут энергетики полуострова.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Серова, 4/7-16 (чет);
ул. Александра Невского (Розы Люксембург), 2/1-6 (чет);
ул. Ушинского, 2;
ул. Пушкина, 1, 1/2, 3, 2, 4, 8, 2/2, 2/6, 4/7
микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Дзержинец», «Рябина», «Дорожник», «Снежинка», «Домостроитель», «Шинник», «Молочник», «Энтузиаст», «Механизатор», «Консервщик», «Монтажник», «Строитель», «Мечта», «Мотор», «Уют», «Уют 1», «Здоровье», «Восход», «Ударник», «Лаванда»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
Штурмовое: ул. Героев Революции, 28,5-а,17-А,3,7-21; ул. Коминтерна, 2-10,18,1-23; туп. Ноябрьский, 4,3-9; туп. Поворотный, 4-а,30-а,32-а,6,10-26,26-34,42,23-б,1-7; ул. Спокойная, 6; пер. Коминтерна, 1-11; ул. Придорожная, 40; ул. Комиссара Морозова, 16,5; ул. Ноябрьская, 1-29; ул. Героев Революции, 23-25,33
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