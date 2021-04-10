В Крыму за сутки выявили 91 новых случаев коронавируса

В регионе действует масочный режим. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Появилась свежая информация о заболевании COVID-19 в Республике Крым.

- За 9 апреля на территории Республики Крым зарегистрирован 91 случай коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания, - сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, отметив, что 59 заболевших сами обратились за помощью к врачам, 32 – обнаружили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Всего за минувшие сутки на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2640 мужчин и женщин. За сутки выздоровело - 85 человек, а за все время пандемии - 36 041 мужчин и женщин.

Руководитель региона напомнил, что нужно соблюдать масочный режим при посещении общественных мест, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси.

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