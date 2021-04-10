Житель Симферополя «обмыл» новую машину и покалечил прохожего

В дело вмешалась полиция. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В столице региона горожанин избил случайного прохожего. Дело дошло до больницы и полиции. Медики сделали выводы, что нанесены тяжкие телесные повреждения.

В полиции же рассказали, что подозреваемый отмечал покупку нового авто.

Выйдя из дома подшофе, он столкнулся с другим нетрезвым. Между двумя мужчинами, принявшими на грудь, завязалась ссора.

В итоге драка, карета «Скорой помощи» и наряд полиции.

Правоохранители завели уголовное дело, где идет речь об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Подозреваемому грозит тюрьма до 8 лет.

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