Часть Симферополя и Севастополя 12 апреля останется без электричества

Энергетики будут чинить трансформаторные подстанции и другое оборудование.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
12 апреля в отдельных районах Симферополя и Севастополя днем пропадет свет. Перебои возникнут из-за ремонтных работ, которые ведут энергетики полуострова.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
пр-т Кирова, 11, 13;
микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Дзержинец», «Мелиоратор», «Дружба», «Мотор», «Уют 1», «Швейник», «Лаванда»
с 6.00 до 18.00
ул. Кирпичная, 20;
ТСН «Петровские скалы»;
ул. Б. Хохлова, 88-102(чет), 108-130(чет);
ул. Кудряшова, 1-53 (нечет);
ул. О. Кошевого, 92;
ул. З. Рухадзе, 96-108(чет), 101-113(нечет);
СТ «Кооператор» (ул. Абрикосовая, ул. Горная, ул. Мраморная);
ул. Генерала Абрамова, 4-16 (чет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
ул. Комиссара Морозова, 6,8;
ул. Малиновского, 16,3-7,11,13;
ул. Мудрика, 7-11;
ул. Шевкопляса, 6,8,1,5,7
ул. Пластунская, 130-а,130;
ул. Подольцева, 121-145;
ул. Ревякина, 32-104,17-97
Штурмовое: ул. Героев Революции, 28,5-а,17-А,3,7-21; ул. Коминтерна, 2-10,18,1-23; туп. Ноябрьский, 4, 3-9; туп. Поворотный, 4-а,30-а,32-а,6,10-26,26-34,42,23-б,1-7; ул. Спокойная, 6; пер. Коминтерна, 1-11; ул. Придорожная, 40; ул. Комиссара Морозова, 16,5; ул. Ноябрьская, 1-29; ул. Героев Революции, 23-25,33
с 11.00 до 17.00
КСП Память Ленина уч. 2, 405, 422, 429; 474, 593, 594
село Родное: ул. Яны Дунья 1-5(нечет), 9, 14, 17-19(нечет), 18, 22-24(чет), 23; ул. Новая жизнь 17, 18; ул. Садовая 1-25, 27, 29, 31, 50; ул. Умерова 2-7; ул. Новая 1-33; ул. Сумская 1-43; ул. Сахалина 1-10, 13, 15, 16, 22; ул. Центральная 1-41; ул. Водопадная 1-8; ул. Школьная 7-30 (д/с №2)
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