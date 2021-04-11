Часть Симферополя и Севастополя 12 апреля останется без электричества

Энергетики будут чинить трансформаторные подстанции и другое оборудование. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 апреля в отдельных районах Симферополя и Севастополя днем пропадет свет. Перебои возникнут из-за ремонтных работ, которые ведут энергетики полуострова.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пр-т Кирова, 11, 13;

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Дзержинец», «Мелиоратор», «Дружба», «Мотор», «Уют 1», «Швейник», «Лаванда»

с 6.00 до 18.00

ул. Кирпичная, 20;

ТСН «Петровские скалы»;

ул. Б. Хохлова, 88-102(чет), 108-130(чет);

ул. Кудряшова, 1-53 (нечет);

ул. О. Кошевого, 92;

ул. З. Рухадзе, 96-108(чет), 101-113(нечет);

СТ «Кооператор» (ул. Абрикосовая, ул. Горная, ул. Мраморная);

ул. Генерала Абрамова, 4-16 (чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Комиссара Морозова, 6,8;

ул. Малиновского, 16,3-7,11,13;

ул. Мудрика, 7-11;

ул. Шевкопляса, 6,8,1,5,7

ул. Пластунская, 130-а,130;

ул. Подольцева, 121-145;

ул. Ревякина, 32-104,17-97

Штурмовое: ул. Героев Революции, 28,5-а,17-А,3,7-21; ул. Коминтерна, 2-10,18,1-23; туп. Ноябрьский, 4, 3-9; туп. Поворотный, 4-а,30-а,32-а,6,10-26,26-34,42,23-б,1-7; ул. Спокойная, 6; пер. Коминтерна, 1-11; ул. Придорожная, 40; ул. Комиссара Морозова, 16,5; ул. Ноябрьская, 1-29; ул. Героев Революции, 23-25,33

с 11.00 до 17.00

КСП Память Ленина уч. 2, 405, 422, 429; 474, 593, 594

село Родное: ул. Яны Дунья 1-5(нечет), 9, 14, 17-19(нечет), 18, 22-24(чет), 23; ул. Новая жизнь 17, 18; ул. Садовая 1-25, 27, 29, 31, 50; ул. Умерова 2-7; ул. Новая 1-33; ул. Сумская 1-43; ул. Сахалина 1-10, 13, 15, 16, 22; ул. Центральная 1-41; ул. Водопадная 1-8; ул. Школьная 7-30 (д/с №2)

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