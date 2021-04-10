Крымский город Красноперекопск сняли из космоса

Красноперекопск. Фото: Космонавт Сергей Кудь-Сверчков Космонавт отряда Роскосмоса/VK

Полуостров, как, впрочем, и другие районы земного шара, прекрасно можно рассмотреть из космоса. В соцсети появились «космические» снимки Красноперекопска - фотографиями российских городов с высоты полета Международной космической станции поделился Сергей Кудь-Сверчков, космонавт отряда Роскосмоса.

- Красноперекопск – молодой город на севере Крымского полуострова. Он находится на Перекопском перешейке, возле озера Старое, которое тоже вошло в кадр, - такой пост сопровождает снимок.

Пользователи социальных сетей отметили, что на фото четко виден кислотонакопитель завода «Титан», который оказывает влияние на экологию.

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