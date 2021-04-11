Погода в Крыму на 11 апреля: сыро и тепло до +12

В Крым пришла весна. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 апреля на Крымском полуострове, по словам синоптиков, опасные метеорологические явления не ожидаются.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер северный до 14 м/с. Днем тепло до +12°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Днем тепло до +12°.

Вода в Черном море + 8°...10°.

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