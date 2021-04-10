Угрожал стеклянной бутылкой: В Крыму мужчина выяснял отношения с сотрудниками ГИБДД

Подозреваемому грозит лишение свободы. Фото: архив КП

Прокуратура Белогорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 38-летнего местного жителя.

- В январе 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел сотрудников ГИБДД, выполняющих свои должностные обязанности, в присутствии посторонних граждан оскорбил их грубой нецензурной бранью и словами непристойного содержания, - сообщила пресс-служба Прокуратуры РК. - Размахивая стеклянной бутылкой, мужчина высказал в адрес правоохранителей угрозы.

На ранее судимого крымчанина завели сразу уголовное дело по двум статьям - угроза применения насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти.

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