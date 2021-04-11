В Крыму за сутки выявили 94 новых случаев коронавируса

В регионе актуален масочный режим. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

За истекшие сутки в регионе зафиксировано 94 случая коронавируса, причем у 12 заболевших хворь протекала без симптомов.

- Из общего количества заболевших 62 выявлены при обращении за медицинской помощью, 31 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава РК Сергей Аксенов. – Один случай завозной из-за рубежа.

За минувшие 24 часа на COVID-19 обследовано 2041 мужчин и женщин.

За сутки выздоровело 7 человек, за все время пандемии - 36 048 человек.

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