В Крыму цветет уникальная магнолия Лебнера

Магнолия Лебрена. Фото: Виктор Филипчук/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Парад тюльпанов – значимое, но не единственное цветочное «шоу», которым можно сполна насладиться в Никитском ботаническом саду.

В апреле здесь радует взоры магнолия Лебнера.

- Заневестилась, принарядилась в белое! Красотка! – восхищаются посетители Сада, любуясь крупными цветами.

Растение выглядит очень эффектно. Фото: Виктор Филипчук/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

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