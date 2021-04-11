Борец из Алушты добыл «золото» в Нижегородской области

Азиз Сеитов победил в весовой категории до 130 кг. Фото: пресс-служба Федерации спортивной борьбы Республики Крым

Крымский спортсмен Азиз Сеитов из Алушты поднялся на высшую ступень пьедестала на XVIII Всероссийского мастерского турнира по греко-римской борьбе. Турнир прошел в Нижегородской области

Кандидат в мастера спорта показал отличные результаты в весовой категории до 130 кг. Благодаря, чему крымчанин выполнил норматив мастера спорта России.

Тренеры победителя – Болат Абдулаев, Сергей Солодкий и Виталий Левадный.

- Всего в соревнованиях приняли участие более 140 спортсменов из 24 регионов России. Разыграны десять комплектов наград, - сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы Республики Крым.

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