Погода в Крыму на 12 апреля: сыро и тепло до +14

В Крыму очень красиво весной. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 апреля на Крымском полуострове мокрый понедельник.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Утром дождь; днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Утром дождь; днем без существенных осадков. Ветер ночью северный, днем западный до 11 м/с. Днем тепло до +12°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Днем тепло до +14°.

Вода в Черном море + 8°...10°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50