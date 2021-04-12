Погода в Крыму на 12 апреля: сыро и тепло до +14

В Крыму очень красиво весной.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
12 апреля на Крымском полуострове мокрый понедельник.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Утром дождь; днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Утром дождь; днем без существенных осадков. Ветер ночью северный, днем западный до 11 м/с. Днем тепло до +12°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Днем тепло до +14°.
Вода в Черном море + 8°...10°.
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