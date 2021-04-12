В Феодосии пропал мужчина с карими глазами

Владимир Шанин. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым опубликовал в соцсети новую ориентировку.

- Пропал Шанин Владимир Анатольевич, 59 лет (1961 года рождения), город Феодосия, Республика Крым, - сообщают поисковики, отметив, что с 28 марта 2021 года нет достоверной информации о его местонахождении.

Рост пропавшего 178 сантиметров. Телосложение у Владимира Шанина нормальное, глаза карие, а волосы темно-русые.

Он был одет в куртку цвета хаки, джинсы и туфли.

Волонтеры всех, кто располагает информацией о мужчине, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

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