В симферопольском лицее родители пожаловались на поборы

Каждый месяц с каждого ученика нужно переводить по 380 рублей Фото: Архив "КП"

Родительское собрание в «Школе XXI века» 21 лицея в Жигулиной роще закончилось поборами. Как сообщает ForPost, каждый месяц с каждого ученика нужно переводить по 380 рублей на уборку школы.

По словам возмущенных родителей, сдавать деньги нужно даже на каникулах и когда ученики туда не ходят. Так, за 1500 школьников лицей получает полмиллиона рублей в месяц на клининг.

- Получается за двоих сыновей моя дочь должна платить около 10 тысяч в год на мытье полов. Родители негодуют и возмущены. И что думает администрации Симферопольского района, которая не может год организовать подъездные пути к школе. В Симферопольском районе какой-то бардак и самоуправство, – возмущаются родители в соцсетях.

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