Со второй половины апреля Симферополь и пригород будут полностью получать воду из подземных источников

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Симферополь и Симферопольский район со второй половины апреля планируют перевести на полное водоснабжение из подземных источников.

Как сообщила вице-премьер Крыма Светлана Маслова, до того, как в Симферополе ввели графики подачи воды, в город подавали 160 тысяч кубов воды в сутки. После того, как воду начали подавать до шести часов в день, ее расход сократился до 120 тысяч кубов.

Маслова отметила, что с 15 апреля стоит задача перевести город и прилегающие территории на подземные источники. На сегодняшний день из скважин подается 110 кубометров воды. Но дефицит воды сохраняется, поэтому, по словам вице-премьера, пока рано говорить об отмене ограничений.

При этом Маслова заявила, что водохранилища, питающие Симферополь, наполнились благодаря весенним осадкам. В сумме запас воды на сегодня составляет 14,5 миллионов кубов (19,5% от максимального объема). Аянское водохранилище заполнено на 73%, а Симферопольское – всего на 14%.

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