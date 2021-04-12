В Крыму зарегистрировали 95 новых случаев коронавируса

За последние сутки количество выздоровевших составило 8 человек Фото: Александра Тимощенко

За последние сутки на полуострове зарегистрировали 95 случаев коронавируса. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, пятеро из них переносят болезнь без симптомов.

- Из общего количества заболевших 82 выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил он.

На утро 11 апреля в крымских лабораториях на новую коронавирусную инфекцию обследовали 1668 человек. За последние сутки количество выздоровевших составило 8 человек, а за весь период пандемии - 36 056 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50