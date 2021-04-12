В Симферополе в результате аварии перевернулась легковушка

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В пятницу днем в районе улицы Битакской в Симферополе произошла авария: столкнулись Lada Largus и Skoda Rapid.

- Водитель автомобиля Skoda Rapid, выезжая с улицы Битакской, являющейся второстепенной дорогой, не предоставил преимущество автомобилю Lada Largus, который двигался по главной - улице Коцюбинского, – сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД России по РК.

Как стало известно, есть пострадавший – водитель отечественного авто.

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