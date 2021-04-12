Приток в водохранилища Симферополя за неделю увеличился вдвое

За неделю приток в водохранилища составил 2,4 миллиона кубометров Фото: Анна КИРИЕНКО

За минувшую неделю приток в водохранилища, питающие Симферополь и пригород, увеличился вдвое до 2,4 миллиона кубометров. Об этом на брифинге по водоснабжению сообщила вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова.

- Приток за неделю составил 2,4 миллиона кубометров, что в сравнении с прошлой неделей фактически в 2 раза больше, - сообщила она. - В суммарном выражении мы можем поднять 7,9 миллионов кубометров воды.

В Симферопольском водохранилище накоплено 5% от полезного объема, в Аянском - 75%, в Партизанском — 9%. В Симферополь и пригород необходимо подать около 120 тысяч кубометров воды ежесуточно. Расход из поверхностных источников составил 260 тысяч кубометров. Остальной объем поступает из подземных источников.

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