Жительница Джанкоя ушла в запой, бросив младенца на два дня без еды

Фото: Архив "КП"

В Джанкое женщина оставила своего 18-месячного сына дома одного на двое суток без ухода и присмотра.

Как сообщили в прокуратуре РК, обвиняемая ушла к знакомому, как только убедилась, что ребенок уснул. В течение двух дней, пока женщина находилась в алкогольном опьянении, ребенок был дома один без воды и еды. На помощь пришли соседи, которые услышали плач и вызвали полицию.

- Мать ушла в гости к знакомому 37-летнему мужчине, с которым употребляла спиртные напитки в течение 2 дней. В это время малолетний ребенок находился в квартире один без ухода и присмотра взрослых, продуктов питания, обогрева, – рассказали в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что мать уже привлекалась дважды к административной ответственности, причина – та же.

Ребенок сейчас в безопасности. На женщину подан иск о лишении родительских прав.

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