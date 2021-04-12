Водная инспекция нашла 8 утечек и 6 самовольных подключений к трубам

Телеинспекция третий месяц работает по поиску утечек и врезок в трубы Фото: Архив "КП"

Водная инспекция Симферопольского филиала ГУП РК «Вода Крыма» за неделю выявила 8 крупных утечек в сетях и 6 фактов самовольного подключения к трубам водоотведения. Об этом на брифинге по водоснабжению сообщила вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова.

- Из 8 утечек 6 уже устранили, - отметила она. - По всем фактам безучетного водоотведения документы оформлены и переданы в надзорный орган.

Всего за период работы телеинспекции с 25 января по настоящее время обследовано 277 абонентов.

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