Водная инспекция нашла 8 утечек и 6 самовольных подключений к трубам

Телеинспекция третий месяц работает по поиску утечек и врезок в трубы
Фото: Архив "КП"
Водная инспекция Симферопольского филиала ГУП РК «Вода Крыма» за неделю выявила 8 крупных утечек в сетях и 6 фактов самовольного подключения к трубам водоотведения. Об этом на брифинге по водоснабжению сообщила вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова.
- Из 8 утечек 6 уже устранили, - отметила она. - По всем фактам безучетного водоотведения документы оформлены и переданы в надзорный орган.
Всего за период работы телеинспекции с 25 января по настоящее время обследовано 277 абонентов.
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