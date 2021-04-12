Утром на трассе «Таврида» столкнулись ВАЗ и фура

Фото: Скриншот из видео

Утром 12 апреля произошла авария на трассе перед мостом в районе села Трудовое под Симферополем. Водитель легкового автомобиля буквально заехал под заднюю часть грузового полуприцепа.

Об обстоятельствах аварии пока ничего неизвестно. Видео, на котором просматриваются поврежденные части транспорта, опубликовали пользователи соцсети Вконтакте.

Напомним, последняя авария на трассе «Таврида» произошла пять дней назад в Сакском районе Крыма. В результате столкновения двух легковушек, пострадало три человека, погибло – двое.

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