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Общество13 апреля 2021 5:30

Погода в Крыму на 13 апреля: облачно с прояснениями и тепло до +14

На полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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В Крыму вовсю цветут нарциссы.

В Крыму вовсю цветут нарциссы.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 апреля на Крымском полуострове пройдет без природных катаклизмов.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный до 12 м/с. Температура воздуха днем до +12°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

.Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный до 11 м/с. Днем тепло до +12°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь. Ветер юго-западный до 12 м/с. Днем тепло до +14°.

Вода в Черном море + 8°...10°.

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Погода в Крыму