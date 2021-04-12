В Симферополе откроется мобильный пункт вакцинации от коронавируса

Фото: Архив "РК"

На площади имени Ленина в Симферополе 13 апреля откроется мобильный пункт иммунизации.

Сегодня идет подготовка к открытию пунктов во всех крупных городах Крыма, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

- Сделать прививку без предварительной записи можно в будние дни с 10:00 до 16:00. Желающим вакцинироваться, необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС, – говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили, что сейчас в Республике Крым первым компоненитом уже вакцинированы 85 829 человек, вторым – 58 897.

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