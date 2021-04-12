Путь симферопольского троллейбуса №16 сократился

Троллейбус №16 теперь ходит по-новому. Фото: Архив "КП"

Маршрут троллейбуса №16 «Марьино – Новый медцентр (конечная)» сокращен. Администрации медцентра им. Семашко в Симферополе запретила въезд транспорта на свой участок. Теперь троллейбус не может разворачиваться на парковке, расположенной на территории учреждения и будет ходить по измененному пути, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус».

- На данный момент троллейбус №16 следует до остановки Агроунивесрситет и в обратном направлении. По последующим изменениям в движении данного маршрута будет сообщено дополнительно, – говорится в сообщении.

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