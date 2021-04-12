Часть Симферополя и Севастополя 13 апреля останется без электричества

Энергетики займутся ремонтом электросетей. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 апреля в отдельных районах Симферополя и Севастополя днем пропадет свет. Перебои возникнут из-за ремонтных работ, которые ведут энергетики полуострова.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пр-т Кирова, 11, 13;

ул. Кубанская

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Дзержинец», «Рябина», «Дорожник», «Снежинка», «Домостроитель», «Шинник», «Молочник», «Энтузиаст», «Механизатор, «Консервщик», «Монтажник», «Строитель», «Мечта», «Мотор», «Уют», «Уют 1», «Здоровье», «Восход», «Ударник», «Лаванда»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Актюбинская 39;

ул. Кокчетавская 30;

ул. Красносельского 7;

ул. Одинцова 2-А,2-4,1-11;

ул. 2 Бастионная 2-А,12-А,1-А,3-А;

ул. Адмирала Макарова 1,25-29;

ул. Хрулева 8,7,11;

ул. 1 Бастионная 3-7,11-15;

ул. Горпищенко 84-90;

ул. Фильченкова 47;

ул. Пластунская 130-а,130;

ул. Подольцева 121-145;

ул. Ревякина 32-104,17-97

село Штурмовое: ул. Героев Революции, 28,5-а,17-А,3,7-21; ул. Коминтерна, 2-10,18,1-23; туп. Ноябрьский, 4, 3-9; туп. Поворотный, 4-а,30-а,32-а,6,10-26,26-34,42,23-б,1-7; ул. Спокойная, 6; пер. Коминтерна, 1-11; ул. Придорожная, 40; ул. Комиссара Морозова, 16,5; ул. Ноябрьская, 1-29; ул. Героев Революции, 23-25,33

с 11.00 до 17.00

КСП Память Ленина уч. 2, 405, 422, 429; 474, 593, 594

село Родное: ул. Яны Дунья 1-5(нечет), 9, 14, 17-19(нечет), 18, 22-24(чет), 23; ул. Новая жизнь 17, 18; ул. Садовая 1-25, 27, 29, 31, 50; ул. Умерова 2-7; ул. Новая 1-33; ул. Сумская 1-43; ул. Сахалина 1-10, 13, 15, 16, 22; ул. Центральная 1-41; ул. Водопадная 1-8; ул. Школьная 7-30 (д/с №2)

с 8.00 до 16.00

село Штурмовое: ул. Героев Революции 69 (ООО «Далихен», АО «Ремстройкомплект», ООО Аврора-Крым Девелопмент»).

с 8.00 до 17.00

Мекензиевы Горы: ул. Приятная 2-4(чет), 8, 13-26, 32-36(чет), 40, 42; ул. Туманная 1-ж, 2, 3-14, 20; ул. Энергетиков 12-а; ул. Нефедова 1-3(нечет), 9-А

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