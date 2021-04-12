Погорельцам из керченской многоэтажки выдали квартиры

Новые квартиры находятся в домах, расположенных по Шоссе Героев Сталинграда. Фото: Сергей Бороздин / ФБ

Пострадавшие после взрыва бытового газа на улице Кирова в Керчи приступили к переезду в новые квартиры в маневренный фонд, сообщил глава города Сергей Бороздин.

Перед новосельем будущие жильцы осмотрели все дома, а потом получили ключи для переезда. В новые квартиры переезжают жильцы 35 квартир, которые решили, что после ремонта подъезда вернуться в свои дома.

- Все, кому необходимо было перевезти вещи, мебель и другие предметы домашнего обихода, подали заявки, в соответствии с которыми был составлен график перевозок, выделен транспорт, - отмечает Бороздин.

Новые квартиры находятся в домах, расположенных по Шоссе Героев Сталинграда, д. № 14-А и д. № 44-48.

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