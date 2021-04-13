В Симферополе проведут перепись бесхозных дорог за 3 миллиона рублей

Сделать все эти работы необходимо за 20 рабочих дней Фото: Архив КП

В Симферопольской администрации объявили тендер на паспортизацию неучтенных и бесхозных дорог местного значения. Как сообщили в мэрии города, инвентаризацию должны пройти 350 дорог.

На паспортизацию власти готовы потратить 3,071 миллиона рублей. Подрядчик должен будет изучить все бесхозные дороги протяженностью 200 километров и оценить состояние разметки и дорожных знаков на участках. Также исполнитель подготовит фотоотчет мостов, путепроводов, остановок транспорта и других объектов на трассах.

- Результатом работы являются: видеосъемка объекта улично-дорожной сети с линейной с GPS привязкой, технические паспорта на объекты улично-дорожной сети (улицу, дорогу), фотоматериалы и учетные карточки в соответствии с техническим заданием, с указанием состояния, - написано в документах тендера.

Сделать все эти работы необходимо за 20 рабочих дней.

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