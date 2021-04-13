Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 апреля 2021 10:35

В Симферополе проведут перепись бесхозных дорог за 3 миллиона рублей

Инвентаризировать необходимо более 200 км дорог
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
КомментироватьОставить комментарий
Сделать все эти работы необходимо за 20 рабочих дней

Сделать все эти работы необходимо за 20 рабочих дней

Фото: Архив КП

В Симферопольской администрации объявили тендер на паспортизацию неучтенных и бесхозных дорог местного значения. Как сообщили в мэрии города, инвентаризацию должны пройти 350 дорог.

На паспортизацию власти готовы потратить 3,071 миллиона рублей. Подрядчик должен будет изучить все бесхозные дороги протяженностью 200 километров и оценить состояние разметки и дорожных знаков на участках. Также исполнитель подготовит фотоотчет мостов, путепроводов, остановок транспорта и других объектов на трассах.

- Результатом работы являются: видеосъемка объекта улично-дорожной сети с линейной с GPS привязкой, технические паспорта на объекты улично-дорожной сети (улицу, дорогу), фотоматериалы и учетные карточки в соответствии с техническим заданием, с указанием состояния, - написано в документах тендера.

Сделать все эти работы необходимо за 20 рабочих дней.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50