В Крыму зарегистрировали еще 97 случаев коронавируса

9 человек переносят болезнь без симптомов Фото: Александра Тимощенко

За последние сутки в Крыму зарегистрировали 97 случаев коронавируса. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, 9 человек переносят болезнь без симптомов.

- Из общего количества заболевших 72 выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил Аксенов.

На утро 13 апреля в крымских лабораториях на коронавирусную инфекцию обследовано 337 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 100 человек, а за весь период – 36 156 человек.

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