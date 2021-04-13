«Крымэнерго» установило новые тарифы на электроэнергию

Дифференцированный тариф – способ оценивания электроэнергии по зонам суток. Фото: Архив "КП"

«Крымэнерго» обнародовало двух- и трехзонные тарифы на электроэнергию, благодаря которым крымчане смогут значительно сэкономить.

Об этом сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» замгенерального директора по взаимодействию с потребителями, коммерческий директор предприятия Валерий Сергеев.

- В зависимости от типа прибора учета, установленного у потребителя, «Крымэнерго» предлагает вариант двух- и трехзонного тарифа. При двухзонном тарифе используются «дневной» и «ночной» тарифы, при этом стоимость электроэнергии в ночное время заметно ниже, чем днем. Стоимость указана в так называемые «пиковые» часы – 8.00-10.00 и 20.00-22.00 при этом днем и ночью намного дешевле, – рассказал Сергеев.

Цены на электроэнергию по двухфазному тарифу:

При расходовании до 150 кВт: днем - 3,04 рубля, ночью - 2,13 рубля.

При расходовании до 800 кВт: днем - 3,81 руб., ночью - 2,67 руб.

Более 800 кВт: днем - 5,03 руб., ночью - 3,52 руб.

Цены электроэнергии по трехзонному тарифу:

При расходовании до 150 кВт: днем - 3,04 рубля, ночью - 1,22 рубля, в часы пик - 4,56 рубля.

При расходовании до 800 кВт: днем - 3,81 рубля, ночью - 1,52 рубля, в часы пик - 5,71 рубля.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50