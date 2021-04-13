В Симферополе досрочно открыли движение по проспекту Вернадского

Фото: пресс-служба АО "ВАД"

В Симферополе после ремонта досрочно открыли проспект Вернадского. Движение возобновили в 22.00 12 апреля, сообщили в пресс-службе АО «ВАД». Изначально ремонт планировали закончить к 15 апреля.

Напомним, что участок от гостиницы «Москва» до Ялтинской улице на проспекте Вернадского действовал только для общественного транспорта.

Рабочие уложили выравнивающий и верхний слой покрытия. На данный момент дорожники продолжают ремонтировать тротуары и съезды. После того, как все работы завершатся, дорогу покроют термопластиковой разметкой.

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