Константинов: в Крыму достаточно пресной воды для туристов

В Крыму достаточно пресной воды для туристов. Фото:и Архив "КП"

Крымский полуостров готов принять курортников и обеспечить их достаточным количеством пресной воды, сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов, которого цитирует «Крымское Информационное Агентство».

- Закрытие Турции – это шанс для нашего крымского туристического бизнеса. Нам крайне важно подготовиться к этому потоку отдыхающих и сделать так, чтобы кто попадёт в Крым, потому что не смогли попасть в Турцию, в следующий раз уже осознанно выбирали Крым, – рассказал спикер Госсовета РК.

По словам Константинова, ввиду обильных осадков в Крыму за прошедшие месяцы водоемы полуострова значительно пополнились, в частности уровень Белогорского, Южнобережного, Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ стал выше.

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