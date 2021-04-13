В Заветном установили памятник морпехам и перезахоронили останки бойцов Великой Отечественной войны

На публичное обращение отреагировала администрация Ленинского района. Фото: Скриншот из видео

После того, как памятник морским пехотинцам, участвовавшим в освобождении Керчи в 1942 году, исчез при строительстве трассы «Таврида», местные жители решили публично обратиться к главе республики Сергею Аксенову с просьбой восстановить монумент. Спустя несколько дней памятный знак вернули и установили в Заветном.

Крымчане записали видео и рассказали о том, что памятник простоял около 60 лет на девятом километре автомагистрали Керчь-Симферополь, но в 2015 году его демонтировали.

- По некоторым данным, во время проведения демонтажных работ, памятник получил незначительные повреждения, - отметили пользователи в соцсети.

На публичное обращение отреагировала администрация Ленинского района, и 12 апреля памятник вновь открыли в селе Заветное.

- В день освобождения района мы решили установить монумент на воинском кладбище в селе Заветное. Вместе с этим перехоронили останки шестнадцати бойцов, - сообщил КП-Крым директор музея Ленино Николай Рак.

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