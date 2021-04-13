В Крыму создали макет лагеря смерти «Красный»

Макет презентован к 77-й годовщине освобождения Крыма и Севастополя от фашистской оккупации. Фото: Архив "КП"

К Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей члены Госсовета РК создали макет концентрационного лагеря «Красный», действующего в период Великой Отечественной войны, сообщает «Крымская газета». Презентация уникальной работы на полуострове прошла к 77-летию годовщины освобождения крымской столицы от немецко-фашистских захватчиков.

В разработке и воплощении проекта трудилось несколько депутатов Государственного Совета РК и ряд крымских ученых-историков. Всего на разработку экспоната, который теперь станет достоянием музея мемориального комплекса концлагеря «Красный», потребовался один год.

- Над созданием проекта работали Заместитель Председателя Госсовета РК Владимир Бобков, собиравший данные о внешнем виде построек, расположенных на территории лагеря, и их назначении, крымский ученый-историк и этнограф Михаил Кизилов, историк и дизайнер Сергей Борисов, а также палеонтолог Дмитрий Старцев, - сообщает издание.

Председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов считает, что работа должна способствовать процессу патриотического образования в Крыму.

- Международный день освобождения узников фашистских концлагерей и для Крыма особенно важен, поскольку концентрационный лагерь «Красный» – самый крупный из них. Но было еще очень много лагерей, меньших по масштабам, но с не менее трагичной историей. Я напомню, что в Крыму немцами замучены и убиты более 200 тысяч человек, – сказал Константинов.

Он также добавил, что в последние годы ведется работа над реконструкцией исторических событий – все это для того, чтобы сделать подрастающему поколению «прививку от нацизма».

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