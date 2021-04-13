Крымские коммунисты возложили цветы к памятнику освободителям Симферополя

Комунисты вместе с ветеранами возложили цветы к памятнику освобождения Симферополя. Фото: Крымский реском КПРФ

Крымские коммунисты вместе с Союзом советских офицеров и Симферопольской городской общественной организацией инвалидов войны, Вооруженных сил, участников боевых действий возложили цветы к памятнику защитникам и освободителям Симферополя - танку Т-34. Боевая машина с бортовым номером 201 установлена в центре крымской столицы.

- Именно этот танк командира роты капитана Заргарьяна 13 апреля 1944 года одним из первых ворвался в Симферополь, - отметил в комментарии КП-Крым лидер крымских коммунистов и глава фракции КПРФ в Госсовете РК Сергей Богатыренко. - Когда Крым был полностью освобожден, танк занял почетное место на постаменте в сквере Победы.

Коммунисты с трепетом относится к памяти погибших и желают здоровья и долголетия всем ныне живущим ветеранам.

- Благодаря их смелости, отваге, патриотизму и героизму сегодня мы живем в свободной стране, под мирным небом и гордимся подвигом советского солдата и партизан-подпольщиков, освободивших не только Крым, но и весь мир от «коричневой чумы», - подчеркнул Богатыренко.

Танк Т-34 укращает Красное знамя Победы. Фото: Крымский реском КПРФ

Напомним, сегодня в Симферополе прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 77-годовщине освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков.

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