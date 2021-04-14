Погода в Крыму на 14 апреля: облачно с прояснениями и тепло до +15

14 апреля на Крымском полуострове, как обещают синоптики, пройдет без природных аномалий.

- В Симферополе переменная облачность. Во второй половине дня небольшой дождь. Ветер юго-восточный до 13 м/с. Температура воздуха днем до +15°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Вечером небольшой дождь. Ветер юго-восточный до 15 м/с. Днем тепло до +14°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Во второй половине дня небольшой дождь. Ветер юго-восточный до 13 м/с. Днем тепло до +14°.

Вода в Черном море + 8°...10°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50