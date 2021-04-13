Часть Симферополя и Севастополя 14 апреля останется без электричества

Несколько часов нельзя будет пользоваться электроприборами. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 апреля в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ на несколько часов пропадет свет.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Красноармейская, 74-118(чет), 61-71(нечет), 61/93;

ул. Чехова, 76/5-92(чет), 73-91(нечет);

ул. Киевская, 11-15/2, 9/1;

ул. Коцюбинская, 2-14(чет), 1-19(нечет);

ул. Лебедева, 1-25; ул. Солнечная, 2-30(чет),

1-33(нечет); ул. Крымская, 5;

ул. Малофонтанная, 11-34;

ул. Нижнегоспитальная, 2-54(чет), 3-43(нечет);

ул. Чехова, 44-80(чет), 51-65 (нечет), 65/29;

ул. Сергеева-Ценского 46-70(чет); 41-63(нечет);

ул. Миронова 4-26(чет); 5-21(нечет);

пер. Трудовой, 3-9;

пер. Холмистый, 10-16(чет); 5-13(нечет);

пер. Ялтинский, 8-15

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Горпищенко 92;

ул. Комсомольская 54;

ул. Розы Люксембург 50,52;

ул. Горького 8;

ул. Адмирала Макарова 4-А,4-В

село Андреевка: ул. Верхняя 2-12,16,20-22; ул. Майская 23-55,59-81,38-62,68; ул. Уютная 24,26,21

село Родниковое: ул. Баштановая 2-8; ул. Грищенко 1-17; ул. Скитальца 4-28,1-25; ул. Заречная 2-6,1-А,1-9; ул. Куликова 18-а,4-24,27-Б,19-35; пер. Кленовый 2,6-8,1-7; ул. Кленовая 2-20,1-7; ул. Терлецкого 2-38,1-27.

с 8.00 до 17.00

ул. Фермерская 1-6

с 8.00 до 16.00

ул. Шостака 1-9 (нечет)

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50