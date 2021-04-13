Часть Симферополя и Севастополя 14 апреля останется без электричества

Несколько часов нельзя будет пользоваться электроприборами.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
14 апреля в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ на несколько часов пропадет свет.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Красноармейская, 74-118(чет), 61-71(нечет), 61/93;
ул. Чехова, 76/5-92(чет), 73-91(нечет);
ул. Киевская, 11-15/2, 9/1;
ул. Коцюбинская, 2-14(чет), 1-19(нечет);
ул. Лебедева, 1-25; ул. Солнечная, 2-30(чет),
1-33(нечет); ул. Крымская, 5;
ул. Малофонтанная, 11-34;
ул. Нижнегоспитальная, 2-54(чет), 3-43(нечет);
ул. Чехова, 44-80(чет), 51-65 (нечет), 65/29;
ул. Сергеева-Ценского 46-70(чет); 41-63(нечет);
ул. Миронова 4-26(чет); 5-21(нечет);
пер. Трудовой, 3-9;
пер. Холмистый, 10-16(чет); 5-13(нечет);
пер. Ялтинский, 8-15
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
ул. Горпищенко 92;
ул. Комсомольская 54;
ул. Розы Люксембург 50,52;
ул. Горького 8;
ул. Адмирала Макарова 4-А,4-В
село Андреевка: ул. Верхняя 2-12,16,20-22; ул. Майская 23-55,59-81,38-62,68; ул. Уютная 24,26,21
село Родниковое: ул. Баштановая 2-8; ул. Грищенко 1-17; ул. Скитальца 4-28,1-25; ул. Заречная 2-6,1-А,1-9; ул. Куликова 18-а,4-24,27-Б,19-35; пер. Кленовый 2,6-8,1-7; ул. Кленовая 2-20,1-7; ул. Терлецкого 2-38,1-27.
с 8.00 до 17.00
ул. Фермерская 1-6
с 8.00 до 16.00
ул. Шостака 1-9 (нечет)
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