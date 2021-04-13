В Крыму ожидаются дождливые выходные

В гидрометцентре обещали небольшое похолодание Фото: Архив "КП"

Как бы не ждали крымчане тепла и солнца, в республике сохранится прохладная и неустойчивая погода. К выходным опять пойдет дождь, сообщает ForPost.

По словам руководителя Крымского гидрометцентра Татьяны Любецкой, сегодня вечером и завтра в Крыму дождя не будет. Температура воздуха днем поднимется до +8...+13 градусов тепла, ночью будет прохладнее - +2…+7 градусов. В четверг и пятницу ситуация изменится.

- Вновь пойдут дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах ожидаются сильные осадки, - цитирует издание метеоролога.

В выходные днем будет от +7 до +12 градусов, ночью - от +1…+6 градусов. Также на полуострове возможны дожди.

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