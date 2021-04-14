Крымская Оленевка вошла в топ-9 новых направлений на май

Небольшое село Оленевка привлекает к себе туристов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
На сегодняшний день подавляющая часть номеров в отелях для отдыха на майские праздники уже забронирована. Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, проанализировав данные брони с 1 по 10 мая, выявили новые туристические направления.
Топ-9 новых направлений на майские праздники (средняя цена ночи в отелях, в рублях)
Кучугуры, 3840
Оленевка, 1386
Таганрог, 1400
Хабаровск, 3375
Манжерок, 10000
Багратионовск, 2900
Иркутск, 3540
Андреаполь, 2800
Суоярви, 3500
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