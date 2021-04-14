Крымская Оленевка вошла в топ-9 новых направлений на май

Небольшое село Оленевка привлекает к себе туристов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На сегодняшний день подавляющая часть номеров в отелях для отдыха на майские праздники уже забронирована. Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, проанализировав данные брони с 1 по 10 мая, выявили новые туристические направления.

Топ-9 новых направлений на майские праздники (средняя цена ночи в отелях, в рублях)

Кучугуры, 3840

Оленевка, 1386

Таганрог, 1400

Хабаровск, 3375

Манжерок, 10000

Багратионовск, 2900

Иркутск, 3540

Андреаполь, 2800

Суоярви, 3500

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